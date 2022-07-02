AK Parti İl Başkanı Mete, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, basın mensuplarıyla buluştu.

Ak Parti Medya Tanıtım Başkanlığı tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) VIP salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Mete, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen yangında devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Bölgeye gelmeyen, yangın yerini görmeyen birçok kişinin sosyal medyada algı çalışması yürüttüğüne dikkati çeken Mete, hava ve kara ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangının 4 günde kontrol altına alındığın ve soğutma çalışması yapıldığını dile getirdi.

Hava ekiplerinin çalışması ve Dalaman Havalimanı'nda yürütülen koordinasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Mete, bölgede etkili olan rüzgarın söndürme çalışmalarını uzattığını ifade etti.

Yangınlarla mücadelenin bir ekip işi olduğunu ve ilk andan itibaren bölgede olduğunu anlatan Mete, "Yanan alanlar kesim ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ağaçlandırılacak. Buraların kesinlikle imara açılması gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi.

Mete, ormanı yakan şüphelinin yakalanması için de özellikle polis ve jandarma ekiplerinin çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, zanlının yakalanma sürecine kadar geçen çalışmaların detaylarını paylaştı.

Ak Parti'nin Muğla ve ilçelerinde yürüttüğü projeler ve yatırımlar hakkında da bilgi veren Mete, yatırımların siyasi parti ayrımı gözetmeksizin vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda süreceğini bildirdi.

Muğla'da 7 belediyenin AK Parti belediyesi olduğunu, bunu 13'e çıkararak Muğla Büyükşehir Belediyesini almak için daha çok çalışacaklarına işaret eden Mete, şöyle konuştu:

"Hedefim, Muğla Büyükşehir Belediyesini AK Partili yapmak. Ben 1993 yılında buraya geldim ve gitmek gibi bir hayalim yok. Bu şehri çok seviyorum. Çok sevdiğim şehirde il başkanı olarak hizmet yapma şansını elde etmişim. Üçü yedi yapabildiğimiz gibi, büyükşehri de alabilme şansımız olduğunu mecliste aldığımız oylarla da gösterdik. Sadece ben bir il başkanı olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesini AK Parti'ye kazandırmış olsaydım, ondan sonra gelen bütün hizmetlerde payım olacaktı. Buna vesile olmuş olacaktım. Benim gerçekten böyle bir hedefim var."