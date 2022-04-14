AK Parti İl Başkanı Mengi, yapımı tamamlanan Burdur Kültür Merkezi'ni gezdi - Haberler

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AK Parti İl Başkanı Mengi, yapımı tamamlanan Burdur Kültür Merkezi'ni gezdi

AA - Bilal Altıok - Güncel
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AK Parti İl Başkanı Mengi, yapımı tamamlanan Burdur Kültür Merkezi'ni gezdi

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yapımı tamamlanan Burdur Kültür Merkezi'ni gezdi.

BURDUR (AA) - Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yapımı tamamlanan Burdur Kültür Merkezi'ni gezdi.

Mengi, yaptığı açıklamada, kente böyle bir eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde ve milletvekillerinin gayretleriyle kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Projenin yaklaşık 14 milyon 600 bin liraya yapıldığını ve 13 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini belirten Mengi, 6 bin metrekare kapalı alanı, büyük orkestra sahnesi ve 571 koltuklu konferans salonuyla kültür merkezinin kenttin büyük bir ihtiyacını gidereceğini vurguladı.

2008'de yapımına başlanan kültür merkezinin belediyeden İl Özel İdaresine devredildiğini aktaran Mengi, şunları kaydetti:

"Bugün artık kültür merkezimiz birçok faaliyetin yapılması için hizmete geçti. İlk tiyatro gösterimi de geçtiğimiz aylarda yapıldı. Biz bu konuda çok mutluyuz. Binada 4 atölye, 2 fuaye salonu, 55 oda var. Kültür ve Turizm Müdürlüğünün birçok birimi de burada hizmet vermeye başladı. Ben başta sayın Valimiz Ali Arslantaş olmak üzere, AK Parti Burdur milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a, özellikle de Cumhurbaşkanımıza Burdur'a yaptığı bu yatırım dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç ile AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan da Mengi'ye eşlik etti.

AA / Bilal Altıok - Güncel

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