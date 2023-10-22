AK Parti İl Başkanı İba, yeni atanan ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni atanan ilçe başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, hayata geçirilecek projeler ve partinin hedefleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'deki sorunların çözümü ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Edirnelilerin hak ettiği hizmeti alması ve daha konforlu bir yaşam sürmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Kentimizin daha iyi noktalara gelmesi, vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmeleri ve gelen turistleri hayran bırakacak görüntülerin olması için projeler ortaya koymaya çalıştık. Köylerde, mahallelerde, kahvehanelerde, çarşıda ve pazarda hem esnafımızla hem de vatandaşlarımızla bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz. Onlardan aldığımız taleplerle gerekli görüşme ve istişarelerimizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Edirne ile ilgili hiçbir talebimizi geri çevirmiyor. Bizler de konuların takipçisi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz."