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AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti milletvekilleri adayları Uzunköprü'de seçim çalışmasında bulundu.

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti milletvekilleri adayları Uzunköprü'de seçim çalışmasında bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve milletvekili adayları ilk olarak mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlarla görüşen AK Parti heyeti, seçim vaatlerini anlatıp destek istedi.

Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde merkez sakinleriyle bir araya gelen heyet, ardından Uzunköprü Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Yılmaz ve ilçedeki bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, AK Parti'nin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Sanayi esnafının işlerini kolaylaştıracak adımlar attıklarını aktaran İba, "Sanayinin gelişimi, yerli ve milli üretimin hız kesmeden büyümesi için doğru karar belli. Gençlerin daha fazla iş sahibi olabilmesi ve çalışma hayatına katılabilmesi adına çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Milletvekili Uzunköprü AK Parti Edirne Güncel Haberler

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