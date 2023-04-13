AK Parti İl Başkanı İba ve milletvekili adayları mahalle ziyaretlerine başladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Edirne milletvekili adayları, mahalle ziyaretlerine Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nden başladı.

İba ve milletvekili adayları Fatma Aksal, Tarık Hatipler, Erdinç Çekiç ve Sevda Nur Kurban mahalle buluşmaları kapsamında Yıldırım Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlar ve talepler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İlk mahalle buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirten İba, Yıldırım sakinleriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşlar ile birebir diyalog kurup sorunları dinleyerek çözüm önerini sunmak ve geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemek olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde, bizlere tekrar güvenerek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek Türkiye'nin yüzyılının lider ülkesi olması yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz. Doğru zamanda, doğru adımlarla hareket ederek Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağız.

Esnafımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, tüm vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yüzyılı için hep birlikte mücadele edeceğiz. Hemen şimdi, güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız."