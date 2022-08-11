AK Parti İl Başkanı İba, köy ziyaretlerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Köy Köy Edirne" programı kapsamında Karakasım, Üyüklütatar, Doyran, Elçili ve Orhaniye köylerini ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Köy Köy Edirne" programı kapsamında Karakasım, Üyüklütatar, Doyran, Elçili ve Orhaniye köylerini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "Bu seferin kazananı Edirne olacak" temasıyla partililerle birlikte köyleri gezen İl Başkanı İba, ziyaretlerde köy muhtarlarından bilgi aldı.

Vatandaşlarla bir araya gelen İba, talep ve sorunları dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, taleplerin yerine getirilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulması için çok çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretlerde köy sakinlerini dinlediklerini dile getiren İba, "Tüm köylerimize ulaşacak ve Edirne'mizin her bir köşesine erişene dek ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.