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AK Parti İl Başkanı İba, Edirnelileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti

AK Parti İl Başkanı İba, Edirnelileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti

Güncel Haberler

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mayıs Pazartesi günü Edirne'de düzenleyeceği mitinge Edirnelileri davet etti.

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mayıs Pazartesi günü Edirne'de düzenleyeceği mitinge Edirnelileri davet etti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirnelilere sesleneceğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne mitinginde vatandaşlarla bir araya gelecek. 8 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Selimiye Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz mitinge herkesi bekliyoruz. Doğru zamanda, doğru adamla buluşmak için hep birlikte Selimiye Meydanı'nda buluşuyoruz. Haydi, Edirne için hemen şimdi."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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