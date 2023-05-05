AK Parti İl Başkanı İba, Edirnelileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mayıs Pazartesi günü Edirne'de düzenleyeceği mitinge Edirnelileri davet etti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirnelilere sesleneceğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne mitinginde vatandaşlarla bir araya gelecek. 8 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te Selimiye Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz mitinge herkesi bekliyoruz. Doğru zamanda, doğru adamla buluşmak için hep birlikte Selimiye Meydanı'nda buluşuyoruz. Haydi, Edirne için hemen şimdi."