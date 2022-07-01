AK Parti İl Başkanı İba, çiğ süt ve sürü büyütme desteklerinin hesaplara aktarılacağını açıkladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 2022 Ocak-Şubat Dönemi Çiğ Süt Destekleme Ödemesi ve 2021 Sürü Büyütme ve Yenileme Destekleme Ödemesi'nin bugün üretici hesaplarına tek seferde yatırılacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, çiğ süt destekleme ödemelerinden Edirne'de 7 bin 768 üreticinin faydalandığını, üreticilere 28 bin 933 ton süt için 5 milyon 521 bin liralık destek verileceğini belirtti.

İba, sürü büyütme ve yenileme desteklerinden bin 317 yetiştiricinin faydalandığını kaydetti.

Destekleme kapsamında 29 bin 478 küçükbaş hayvan için 3 milyon 684 bin 750 lira ödeme yapılacağını aktaran İba, desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.