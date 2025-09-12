AK Parti İl Başkanı Fedaioğlu'ndan 12 Eylül darbesinin 45'inci yılına ilişkin açıklama

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, 12 Eylül darbesinin 45'inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fedaioğlu, mesajında 12 Eylül'ün demokrasiye vurulmuş kara bir darbe olduğunu belirtti.

Aradan 45 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül'ün acı izlerinin hafızalarda yer ettiğini dile getiren Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bizim en büyük şiarımız, milli iradeyi korumak ve demokrasiyi güçlendirmektir. Milletin iradesinin üstünde hiçbir gücü kabul etmedik, etmeyeceğiz. Geçmişte yaşanan karanlık günlerden ders çıkararak ülkemizi daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar yaşadığımız tüm darbe teşebbüsleri, unutturmadıkça ve ders aldıkça bir daha tekrarlanmayacaktır."