AK Parti İl Başkanı Çetin'den Kırcami açıklaması Açıklaması

Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kırcami bölgesinin imar planıyla ilgili Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal ve yürütmeyi durdurma kararına ilişkin Muratpaşa Belediyesine "Yargının yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçeleri göz önünde bulundurarak yeni planı yapın. Kırcamililerin istekleri doğrultusunda hareket edin. Bizler her zaman destek vermeye hazırız." çağrısında bulundu.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada 8 mahallenin tamamını, 2 mahallenin de bazı bölümlerini ilgilendiren, 40 yılı aşkın süredir tapu ve imar problemi yaşayan Kırcami sorununu yakından takip ettiklerini belirtti.

Ak Parti olarak bugüne kadar sorunun çözülmesi için gerekli adımları attıklarına işaret eden Çetin, muhalefetin ise Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin, Kırcami'nin parselasyon planlarına ilişkin iptal ve yürütmeyi durdurma kararı sonrası, suçlu arar gibi açıklamalar yaptığını kaydetti.

Büyükşehir ile Kırcami sınırlarını içine alan Muratpaşa'nın belediyesinin CHP yönetiminde olmasına rağmen belediye meclislerinde ve alınan kararlarda Antalya'yı düşünerek gerekli desteği verdiklerini vurgulayan Çetin, buna rağmen yargı kararı ile ilgili bazılarının AK Parti'yi sorumlu tuttuğunu ifade etti.

Kırcami sorununun aşılması için bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere diğer bakanlar ile Antalya milletvekillerinin yoğun çaba sarfettiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"2022 yılında yapılan 'Çevre Düzeni Planı' yani 100.000'lik imar planı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla Kırcami Bölgesi'nin imar sorunu çözüme kavuşmuştur. Alınan bu karar ile hükümet olarak Bakanlığımız gereğini yapmış Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin önünde herhangi bir sorun kalmamıştır. Ancak her iki belediye CHP'de yani aynı partiden olmasına rağmen seçim vaadi olan problem halen çözülememiştir. Unutulmamalıdır ki bu plan Muratpaşa Belediyesi tarafından hazırlanmıştır. Kendilerinin hazırladığı bu plan yargıya takıldıktan sonra sorumluları kendileri değilmiş gibi hareket ederek sorumluluğu üzerlerinden atmaktadırlar. Problem çözemeyen CHP zihniyeti becerisizliklerini kendilerinde değil de hükümetimizde aramaktadır."

İki CHP'li belediyenin kendi içlerinde birlik sağlayamadıklarını belirten Çetin, Kırcami sakinlerinin bir an önce sorunun aşılmasını beklediğini ifade etti.

AK Parti olarak Antalya'nın çıkarlarını gözeterek hareket etmeye devam edeceklerini bildiren Çetin, "Muratpaşa Belediyesi ve başkanına açık çağrımızdır. Yargının yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçeleri göz önünde bulundurarak yeni planı yapın. Kırcamililerin istekleri doğrultusunda hareket edin. Bizler her zaman destek vermeye hazırız. Laf değil, icraat üretin." ifadelerini kullandı.