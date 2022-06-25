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Başkan Çalışkan'dan saha çalışmalarında

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Başkan Çalışkan'dan saha çalışmalarında

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Işıklar Mahallesi Komisyon Toplantısı'na katılarak, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Işıklar Mahallesi Komisyon Toplantısı'na katılarak, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

"Teşkilatlarımıza çok büyük görev düşüyor"

Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çalışkan, tüm seçimlerin önemli olduğunu, ancak 2023 seçimlerinin daha önemli olduğunu belirtti. Başkan Zihni Çalışkan, "Dezenformasyon ve yalanın bu kadar hat safhada olduğu bu dönemde teşkilatımıza çok büyük görevler düşüyor. Hemşehrilerimize hakikati göstermek için gecemizi gündüzümüze katıp, her mahallemizde kapı kapı dolacağız. Belediyecilik alanında mevcut belediyelerin 'hizmetsizlik' anlayışını hemşehrilerimizin hak etmediklerini anlatacağız" dedi.

"Mahalle teşkilatlarımız çok önemli"

Mahalle teşkilatlarının önemine değinen Çalışkan, "Demokrasi sandıkta başlar ve sandıkta tecelli eder. Bu bağlamda sandıklara sahip çıkmak için anahtarlarımızdan bir tanesi mahalle yönetimlerimiz. Dava arkadaşlarımızla birlikte Işıklar Mahallemizdeki son durumu, 2023 sürecindeki yol haritamızı ve saha çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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