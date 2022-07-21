AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan İnşaat Mühendisleri Odası'na ziyaret

Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ın ziyaretinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen revizyon imar planları konuşuldu.

Oda Başkanı Hüseyin Orkun Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirmelerde bulunan Çalışkan, park, sosyal ve kültürel tesis alanlarının ticaret alanı ve konut yapılamayacağını vurguladı.

Çalışkan, imar planlarının askı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şehrimiz için dertlenmeye, hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen ve bir yığın yanlışla dolu revizyon imar planlarına dair değerlendirmelerde bulunduk. Bu revizyon imar planıyla birlikte evlatlarımızın vakit geçireceği park, spor ve oyun alanlarının yerinde yeller esiyor olabilir. Hemşehrilerimiz bu planları incelemeli ve bölgelerinde kaldırılan parklara ilişkin yasal itiraz haklarını kullanmalılar."

"Park, sosyal ve kültürel tesis alanları ticaret alanı olamaz"

Revizyon imar planlarını kimsenin kafasına göre değiştiremeyeceğinin altını çizen Çalışkan, şöyle devam etti:

"Güzel şehrimiz Eskişehir, bazılarının her istediğinde kafalarına göre imar planı değiştirecekleri oyun alanı değil. Her fırsatta söylüyoruz ve bir kez daha yineliyoruz. Park, sosyal ve kültürel tesis alanları ticaret alanı olamaz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hukuksuz uygulamalara dönük inadından artık vazgeçmeli. Şehrin, Çoraklık mevkii gibi çözüm bekleyen sorunları yerine, parsel bazında imar değişiklikleri ve parkların ortadan kaldırılmasıyla çocuklarımızın geleceğine kötülük edilmektedir."