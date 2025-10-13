AK Parti'den CHP'li Belediyelere TOKİ Tepkisi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP'li Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) yer tahsisi yapmadığını kaydederek tepki gösterdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir'de belediyelerin TOKİ'ye yer tahsis etmediğine dikkati çekti.

CHP'li belediyelerin kentte hizmet üretmediğine değinen Albayrak, "Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri bu büyük projeye konut alanı sağlamaları gerekirken, Milli Emlak Müdürlüğüne 'Eskişehir'de size verecek alanımız yok' dediler. Şaka gibi gelebilir ancak maalesef doğru." ifadesini kullandı.

Albayrak, Odunpazarı ilçesindeki Mamuca mevkisinde 3 bin 109 konut yapılırken belediyenin şantiyeyi mühürlediğini ve bu nedenle teslim sürecinin yaklaşık 3 yıl geciktiğini hatırlattı.

Belediyelerin şehri depreme hazırlamak yerine birbirleriyle uğraştığını öne süren Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu tavır, dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olma fırsatını engellemektir. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. AK Parti olarak her zaman milletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz TOKİ Sosyal Konut Projesi için gereken yerleri belirledi. CHP zihniyeti ne kadar engellemeye çalışsa da biz Eskişehir'in ve Eskişehirlilerin yanındayız."

Albayrak, CHP'li Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerini "hemşehrilerine hizmet etmemekle" eleştirerek, bu tutumu Eskişehirlilerin vicdanına bıraktığını sözlerine ekledi.