AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, işçi ve emekçilerin Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Yurdun büyümesi ve gelişmesi için gece gündüz demeden çalışan emekçilerin haklarını savunarak daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük zenginliğinin, çiftçimizin, işçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm çalışanlarımızın alın teri ve emeği olduğuna inanıyoruz. Bu şiarla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde işçi kardeşlerimizin yanında olmaya, onların sıkıntılarına derman olmaya devam edeceğiz. Alın teri dökerek çalışan ve emekleriyle ülkemizi büyüten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten tebrik ediyor, emekçilerimize aileleriyle sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice günler diliyorum."