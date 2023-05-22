AK Parti İl Başkan Yardımcısı'nın kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

HATAY'ın Erzin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Necati Okur'un kızı Zeynep Yağmur Okur'un (18) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında D-817 kara yolunda meydana geldi. Mustafa Eker yönetimindeki 31 AGM 147 plakalı otomobil ile Hatice Kübra Okur yönetimindeki 80 DR 966 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Keser ile diğer araçtaki Zeynep Yağmur Okur hayatını kaybetti, Hatice Kübra Okur, Gülşah Eker, Aybars Eker ve Sümeyye Doğulu da yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı.AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Necati Okur ile AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur'un kızı olan Zeynep Yağmur'un cenazesi, memleketi Osmaniye'ye getirildi. Cenazeye, Okur ailesinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, il milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından Zeynep Yağmur'un cenazesi, toprağa verildi. Öte yandan kazada yaralanan abla Hatice Kübra Okur'un hastanedeki tedavisi sürüyor.