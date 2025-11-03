Haberler

3 Kasım 2002: Türkiye İçin Bir Milat

Güncelleme:
AK Parti, iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin, geçmişten günümüze dünya üzerinde "milat" olarak nitelendirilen önemli gelişmeleri anımsatan ve 3 Kasım 2002'nin Türkiye için bir milat olduğunu vurgulayan video hazırladı.

Partinin NSosyal hesabından, "BirMilattır3Kasım" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı." ifadeleri kullanıldı.

Video kapsamında, ampulün icadı, ilk motorlu uçak uçuşu, Cumhuriyet'in ilanı ve ilk uzun metraj sesli sinema filminin yanı sıra ilk kalp naklinin, aya ilk kez ayak basıldığı günün, internetin doğuşunun, Berlin Duvarı'nın yıkılışının ve AK Parti'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelişinin milat olduğu gösterildi.

Paylaşımda, ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." sözleri de kullanıldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
