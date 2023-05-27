AK Parti, İkamet Adresi Farklı Şehirlerde Olanlara Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 815 otobüsle anlaşarak ikamet adresi farklı şehirde olan vatandaşların da oy kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. İlk kafileler bugün öğlen saatlerinde yola çıktı. Türkiye'nin dört bir köşesine gidecek otobüsler vatandaşlar oyunu kullandıktan sonra geri getirecek. AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi önünden oy kullanmak için gitmek isteyen vatandaşlar otobüslere bindi.

"100 BİN CİVARINDA VATANDAŞIMIZI SANDIĞA TAŞIYORUZ"

"İHTİYAÇ SAHİBİ BİREYLERLE İLETİŞİME GEÇTİK"

Yaşlı ve engelli vatandaşların taşınmasıyla ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, "14 Mayıs seçimlerinde engelli ve yaşlı olan seçmenimizden 25 bin 462 vatandaşımızı sandıklarına taşıdık. 28 Mayıs'ta da aynı operasyonu sadece İstanbul'da 39 ilçemizden gerçekleştiriyoruz. Bununla alakalı da bundan önce bir arada olduğumuz teşkilatlarımızın faaliyet içerisinde olduğu yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla tekrardan iletişime geçtik. Onların da çevresinde ihtiyaç sahibi bireylerle iletişime geçtik. Yarın için de hedef olarak 50bin hedef koyduk. 25 binden yaklaşık 50 bine yakın seçmenimizi taşıyacağız" şeklinde konuştu.