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AK Parti Iğdır İl Başkanlığına Molotofkokteyli Saldırısı: İki Şüpheli Yakalandı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığına Molotofkokteyli Saldırısı: İki Şüpheli Yakalandı
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Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıda iki şüpheli yakalandı, bir şüpheli ise aranıyor. Olay sonrası emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ak Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştiren 3 şüpheliden ikisi yakalandı, diğeri aranıyor.

Bugün saat 19.00 sularında Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti Iğdır İl Başkanlığı önüne gelen 3 şüpheli, çevreyi bir süre inceledikten sonra ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak kaçtı.

Binanın giriş bölümünde çıkan yangın, çevredekilerce söndürüldü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polisler, kaçan 3 şüpheliden ikisini durdurulan bir araçta içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinden kaçan 1 şüpheli ise aranıyor.

Öte yandan, şüphelilerin ellerindeki molotofkokteyllerini binaya atarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt, bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz." dedi.

Daha önce de benzer bir saldırıya maruz kaldıklarını belirten Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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