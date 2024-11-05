AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Satırla Saldırı
Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldıran Bilen B, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Ak Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde gelen Bilen B, elindeki satırla binanın camlarını kırarak içeri girip bağırmaya başladı.
Bilen B'yi ikna edip satırı bırakmasını sağlayan polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin polislerce ikna edildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.