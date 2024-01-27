AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan genç kızın yanına gitti

Burak KESKİNCİ / KAĞITHANE'de bıçaklı saldırıya uğradığını belirterek AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yanına gelen 20 yaşındaki Aslıhan Zengin, saldırganların bulunmasında yardım istedi. Kurum, "Gecenin 12'sinde de gecenin 2'sinde evinize huzur ve güvenle gireceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz ve bütün birimlerle uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'yi ziyaret etti. AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı ile kahvaltı programında bir araya gelen Kurum, daha sonra; Kağıthane Meydanı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti, esnafın sorun ve önerilerini dinledi. Ziyareti sırasında, yaklaşık bir ay önce gece sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin, Kurum'un yanına gelerek saldırganın bulunması konusunda yardım istedi. Zengin, "36 gün oldu, ne okula gidebiliyorum, ne sokağa çıkabiliyorum, hayatım bitti, okul hayatım bitti ve adam hala yakalanamadı" dedi. Zengin, Kurum'a 'Sizden tek ricam, destek olmanız" dedi. Kurum kadına, "Kaymakamımız, İlçe Emniyet Müdürümüz takip ediyor, İnşallah yakalayacağız" şeklinde yanıt verdi.

Kurum, "Takip ediyoruz, arkadaşlarımız süreci birebir takip ediyor, bizim yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanınızdayız. Bizim İstanbul'da inşallah en önemli işlerimizden biri sizin huzurunuz ve güvenliğiniz. Bunun için tüm büyükşehir ekiplerimizle, emniyet birimlerimiz, ilçe belediyelerimizle gerekli mücadeleyi yapacağız. Gecenin 12'sinde de gecenin 2'sinde evinize huzur ve güvenle gireceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz ve bütün birimlerle uyum içerisinde çalışacağız" dedi.

Kurum daha sonra Kağıthane Meydanı'nda yer alan dükkanları gezdi, esnafla sohbet etti, basın mensuplarına tatlı ve tantuni ikram etti. Kurum ziyaretleri sonrasında Kağıthane'den ayrıldı.