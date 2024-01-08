Ak Parti İBB adayı Murat Kurum Fatih'te esnafı ziyaret etti. Burada konuşan Kurum göçmenlerle ilgili, " İstanbul'daki göçmen sorununu da yönetmek zorundayız. Geçici bir süre içinde buradalar. Ülkelerindeki savaş bittiği zaman inşallah memleketlerine dönecekler. O zamana kadar ülkemizin, İstanbul'umuzun istihdamına katkı sunuyorlar. Bunu da yönetmek zorundayız. Bu şehrin yaşama kültürünü herkes kazanacak. Kim olursa olsun. Güven, huzur içerisinde kardeşlik hukuku içerisinde yaşanacak. Sokakları güvenli olacak. Bizim bir kız çocuğumuz gece yarısı da evine huzurla gidecek. Otobüsten indiği zaman evine huzurla girecek. Gerekirse otobüsümüz sadece durakta değil evlerine kadar o süreci yürütüyor olacak" dedi

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bugün sabah saatlerinde Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu. Kurum'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda partili eşlik etti.

"HAYVAN BAKIM ALANLARI YAPACAĞIZ"

Burada konuşan Kurum "İstanbul'da hayvan barınağına ait bir yatırım yapılmamış. Bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundayız. Bunu izleyen, seyreden tarafta olamayız. Bununla ilgili sokak hayvanlarına hayvan bakım alanları yapacağız. Bunu sokak hayvanları olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahiplenileceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde İstanbul genelinde de bir Anadolu bir Avrupa Yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı o hayvan barınaklarında bakacağız. Orada kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarında onların rehabilitasyonlarını yapacağız. Bunlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz. Burada 10 tane gencimiz var. Her birimiz bir sokak hayvanını sahiplense sokakta hayvan kalmaz. Ama biz onlara bakacağız, aşılarını yapacağız. Gerekirse kısırlaştırma süreçlerini takip edeceğiz. Zaten bir zaman sonra bu sokak hayvanı sorunu ortadan kalkacak. Önemli olan buna ilişkin adımı atmaktır, ortaya irade koymaktır" dedi.

"SOKAK HAYVANLARI PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Kurum, "Çok kısa vadede de hayvan barınaklarının inşasını gerçekleştirip İstanbul'daki sokak hayvanları problemini ortadan kaldıracağız. Ne sokak hayvanları insanlara tehdit olacak ne de insanlarımızla hayvanlarımız arasında böyle bir sorun yaşanmasına müsaade edeceğiz. Hayvanlarımızı koruyacağız onlarda Allah'ın bize emanetleri, onları koruyacağız. Hayvan barınaklarına çocuklarımızı götürüp orada hayvan sevgisini aşılayacağız. İnşallah bu projeleri sizlerle birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SOKAKLAR GÜVENLİ OLACAK"

Kurum son olarak göçmenlerle ilgili, "İstanbul'daki göçmen sorununu da yönetmek zorundayız. Onlar bir savaş sonucunda ülkemize sığınmış sığınmacılardır. Geçici bir süre içinde buradalar. Ülkelerindeki savaş bittiği zaman inşallah memleketlerine dönecekler. O zamana kadar ülkemizin, İstanbul'umuzun istihdamına katkı sunuyorlar. Bunu da yönetmek zorundayız. İstanbul'da yaşamanın bir ruhu var. Bir kültürü var. Erzurum kültürü ile İstanbul kültürü aynı değil. Ne yapıyoruz, gittiğimiz şehre adapte oluyoruz. Bu şehrin yaşama kültürünü herkes kazanacak. Kim olursa olsun. Güven, huzur içerisinde kardeşlik hukuku içerisinde yaşanacak. Sokakları güvenli olacak. Bizim bir kız çocuğumuz gece yarısı da evine huzurla gidecek. Otobüsten indiği zaman evine huzurla girecek. Gerekirse otobüsümüz sadece durakta değil evlerine kadar o süreci yürütüyor olacak" ifadelerine yer verdi.