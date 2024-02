AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Çekmeköy'de Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti İBB Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de, vatandaşlarla bir araya geldi. Program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, "Biz milletimizin ne sorunu varsa o sorunun peşinden koşacağız. Milletimizi bu manada başıboş bırakmayacağız. Her zaman el ele olacak, her zaman gönül gönüle olacağız. Dün de Tuzla'daki kardeşlerimizle bu toplantıyı yaptık. 25 yıllık iş hayatımızda, iş ahlakımızda, milletimize ne söz verdiysek bu sözleri kullanmanın gayreti içerisinde olduk. Bugüne kadar nerede bir afet olsa nerede bir sel olsa gittik, milletimize söz verdik. Sözümüzü tuttuk" dedi.

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, balık ekmek tezgahının başına geçerek vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Program öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurum kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

"TÜM İSTANBUL'UN OYUNUNA TALİBİZ"

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması hakkında kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Kurum, "Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kim kiminle ittifak kurar buna bakmıyoruz. Bugün Çekmeköy'deyiz ve coşkuyu görüyorsunuz. Çekmeköy ne diyor, '31 Mart'a hazırız' diyor. Çekmeköy büyük bir coşkuyla İstanbul'da değişim istiyor. Bu motivasyonla biz gittiğimiz her ilçede bu kardeşliği görüyoruz. O yüzden kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyununa talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız. Bu gençlik hareketi olacak, kadınlarımızın hareketi olacak. 31 Mart'ta beraber kazanacağız. Biz bunu arzuluyoruz. İstanbul'da ve İstanbul'un meseleleri ile ilgileneceğiz." dedi.

"MİLLETİMİZE NE SÖZ VERDİYSEK BU SÖZLERİ KULLANMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLDUK"

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum kendisine yöneltilen TOKİ mağdurları sorusuna ise "Biz her zaman şunu söyledik; bir sorun varsa sorundan kaçmayacağız. Sorun neredeyse biz orada olacağız. Çözüm için orada olacağız. Dün de yine arkadaşlarımızla bir araya geldik. TOKİ'den sosyal konut almış, hak sahibi olmuş arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinledik. Masanın bir tarafında onlar vardı, bir tarafında biz vardık. Aynı masa etrafında istişare ettik. Onlar için bir şeyler yapma mücadelesini verdik. Ben TOKİ'mize teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyorum ediyorum. Kardeşlerimize yapılması gereken her türlü desteği vermek için bir mücadele onlar da ortaya koydular. Dün mutlu bir şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum. En azından ben onlarla birlikte olabilecek mücadeleyi ortaya koydum. Daha önce belki sizin de sosyal medyada gördüğünüz algı oluşturulmaya çalışılan görüntülerle dünkü görüntülere baktığımızda samimiyeti, kardeşliği gördük. Biz milletimizin ne sorunu varsa o sorunun peşinden koşacağız. Sorundan ayrılmayacağız, kaçmayacağız. Milletimizi bu manada başıboş bırakmayacağız. Her zaman el ele olacak, her zaman gönül gönüle olacağız. Dün de Tuzla'daki kardeşlerimizle bu toplantıyı yaptık. 25 yıllık iş hayatımızda, iş ahlakımızda milletimize ne söz verdiysek bu sözleri kullanmanın gayreti içerisinde olduk. Bugüne kadar nerede bir afet olsa nerede bir sel olsa gittik, milletimize söz verdik. Sözümüzü tuttuk. Dün de Tuzla'daki kardeşlerimizle aynı anlayışla bir araya geldik. Oturduk istişare ettik ve yapılabilecek bir iyileştirme var mı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidebilecek bir çalışma var mı? Bu anlayışı ortaya koyduk, mutlu bir şekilde ayrıldık. Tuzla ve İstanbul'un her köşesindeki kardeşlerimizin mutluluğundan biz mutlu oluyoruz. Sevinçlerine ortak alıyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.