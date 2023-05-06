AK Parti heyeti, Yenice'de doğal gaz çalışmalarını inceledi

Ak Parti teşkilatları ve milletvekili adaylarından oluşan heyet, Yenice ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmalarını inceledi.

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Milletvekili adayı Ali Keskinkılıç, Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş ve partililerden oluşan heyet, dün ilk kazma vurularak başlanan doğal gaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden heyet adına konuşan Şahin, "Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Yaparız dedik yapıyoruz." dedi.

Daha sonra baretlerini giyen Şahin ve Keskinkılıç, doğal gaz borusu için açılan çukura girerek bir süre işçilere destek oldu.