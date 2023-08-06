AK Parti Heyeti İnegöl'deki Yangın Mağdurlarıyla Buluştu

AK Parti heyeti, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 fabrikanın etkilendiği yangına ilişkin işletme sahipleri ile bir araya gelip, talep ve önerileri dinledi.

Ak Parti heyeti, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 fabrikanın etkilendiği yangına ilişkin işletme sahipleri ile bir araya gelip, talep ve önerileri dinledi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İnegöl ilçesinde 1 Ağustos'ta çıkan yangında fabrikaları zarar görenler ile bir araya geldi. 10 fabrikanın sahipleri ya da yetkilileri ile buluşan Varank'a, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da eşlik etti. Yangına ilişkin bilgi alan heyet, fabrika sahiplerinin talep ve önerilerini de dinledi. Heyet, daha sonra zarar gören fabrikaları inceleyip, bölgeden ayrıldı. (DHA)