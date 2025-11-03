AK Parti Heyeti Halep Valisi ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaret ettiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Tuncer ve Şahin ile beraberindeki heyet, Halep'te Vali Garib ile bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, kültür ve tarihi mirasın korunması, temizlik hizmetleri, yol ve köprü projeleri, sağlık hizmetleri ve su kaynakları gibi alanlarda işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldığı kaydedildi.