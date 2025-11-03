Haberler

AK Parti Heyeti Halep Valisi ile Görüştü

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep Valisi Azzam el-Garib ile bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Halep Valisi Azzam el-Garib'i ziyaret ettiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Tuncer ve Şahin ile beraberindeki heyet, Halep'te Vali Garib ile bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, kültür ve tarihi mirasın korunması, temizlik hizmetleri, yol ve köprü projeleri, sağlık hizmetleri ve su kaynakları gibi alanlarda işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Haberler.com
