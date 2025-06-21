AK Parti Heyeti Eskipazar'da Gençlik ve Sağlık Yatırımlarını İnceledi

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilatlardan oluşan heyet, gençlik, spor ve sağlık yatırımlarını inceledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Eskipazar ilçesine giden heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan KYK yurdunun inşaatında incelemelerde bulundu.

500 öğrenci kapasiteli yurt projenin tamamlanmasıyla ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlanması bekleniyor.

Heyet daha sonra, yapımı tamamlanan üstü kapalı halı saha ile yapımı devam eden spor kompleksine geçti.

Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere daha aktif katılımını hedefleyen alanı inceleyen heyete, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile il genel ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Öte yandan Cıva, ilçede yürütülen diğer belediye projeleri hakkında da bilgi verdi.

Heyet, çeşitli proje alanlarında yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Eskipazar programlarının ardından heyet, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti.

Burada yeni hizmete alınan Kan Merkezi ve Anestezi Sonrası Bakım Ünitesini (PACU) ziyaret eden heyet, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Modern tıbbi donanımı ve uzman sağlık kadrosuyla kısa sürede yüzlerce hastaya hizmet veren ünite, ameliyat sonrası bakım süreçlerinde hasta güvenliğini en üst seviyeye taşıyan önemli sağlık yatırımı olarak ifade edildi.