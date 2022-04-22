AK Parti heyeti, Dargeçit'i ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti heyeti, Dargeçit'i ziyaret etti

AA - Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti heyeti, Dargeçit'i ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanlığı teşkilat çalışmaları kapsamında Dargeçit ilçesini ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Mardin İl Başkanlığı teşkilat çalışmaları kapsamında Dargeçit ilçesini ziyaret etti.

Ak Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililerin katılımıyla teşkilat çalışmaları kapsamında AK Parti Dargeçit İlçe Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda partinin çalışmalarına ve teşkilatların faaliyetlerine değinildi.

Heyet, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'u ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi, iftar programına katıldı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

AK Parti, Dargeçit, Hisarcık, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title