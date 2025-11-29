AK Parti heyeti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyonu inceledi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ile beraberindeki heyet, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde devam eden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Ak Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sevilay Tuncer'e eşlik eden heyette, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nurdoğan Yüzbaşıoğlu yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında heyetle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki deprem güvenliği, ana kubbedeki yenileme süreci ve iç mekanda kurulan geçici taşıyıcı sistemlere ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, uygulamaların ibadet düzenini aksatmadan, koruma ve yapı güvenliği ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

Saha ziyaretinde ayrıca, Ayasofya'nın gelecek nesillere en sağlıklı ve dirençli şekilde aktarılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

"Kamuoyunda yer alan tartışmalar nedeniyle çalışmaları yerinde görmek istedik"

Sevilay Tuncer, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, çalışmaların bilimsel yöntemlerle ve yüksek hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Tuncer, "Son günlerde kamuoyunda yer alan tartışmalar nedeniyle çalışmaları yerinde görmek istedik. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerinden kapsamlı teknik bilgilendirme aldık. Tüm hesaplamalar yapılmış, tüm senaryolar değerlendirilmiş. Bu yönüyle çalışmalar son derece doğru ve güvenli." ifadesini kullandı.

Restorasyon sürecinin camiyi ibadete kapatmadan sürdürüldüğüne dikkati çeken Tuncer, "Restorasyon, yatsı ve sabah namazı arasında yürütülüyor. Halıların her gün toplanıp yeniden serilmesi gibi zahmetli bir süreç işliyor. Bu özen için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyoruz." dedi.

Tuncer, teknik ekibin uygulamalarının uluslararası standartların ötesine geçen bir güvenlik yaklaşımı içerdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Fossati kardeşlerin çalışmasından sonra Ayasofya'nın kubbesi ilk kez bu derece kapsamlı onarılıyor. Geçici taşıyıcı platformun dört ayak üzerine oturtulması, zeminin radar taramalarıyla kontrol edilmesi ve yük dağılımının hassas hesaplarla yapılması, bilimsel ve doğru bir yöntem. Avrupa'daki birçok restorasyonu yerinde görmüş biri olarak söyleyebilirim ki burada güvenlik en üst seviyede tutulmuş."

Geçici çatı sisteminin yapıyı dış etkenlerden koruyarak kubbe strüktürünün onarımını mümkün kıldığını ifade eden Tuncer, tüm sürecin tutarlı ve kontrollü şekilde ilerlediğini vurguladı.

Tuncer, Ayasofya'da yürütülen bu kapsamlı restorasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve ilgili kurumların koordinasyonu sayesinde hayata geçirildiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyonunun bu dönemde gerçekleştiriliyor olması, bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.