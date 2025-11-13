Haberler

AK Parti Almanya'da Türk STK'ları ile Buluştu

Güncelleme:
AK Parti heyeti, Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Zafer Sırakaya ve Nihat Zeybekci ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Berlin Temsilciliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, sorunları dinledi.

Zafer Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Türklerin özellikle birinci ve ikinci neslin kendine özgü sorunları olduğunu, üçüncü ve dördüncü neslin ise sorunlarının biraz daha ayrıştığını söyledi.

Sırakaya, artık Almanya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde ayrımcılık ve İslam düşmanlığıyla birlikte yabancı düşmanlığının daha arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

Avrupa'da artan bir ırkçılığın olduğuna dikkati çeken Sırakaya, bunun sadece Almanya'da olmadığını Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde aynı şekilde aşırı sağın yükselişte olduğunu ifade etti.

Sırakaya, yurt dışındaki Türk çocuklarının, Türkiye'yle aidiyet bilincinin sağlanabilmesi konusunda çalışmalar yapılmasının elzem olduğunu ifade etti.

Nihat Zeybekci ise Türkiye'nin son 25 yılda her alanda kaydettiği ilerlemelere değinerek, yurt dışında yaşayan ve özellikle Almanya'daki Türklerin Türk Alman ilişkilerine olan katkısını övdü.

Hulusi Akar da yurt dışındaki Türklerin övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin geçmişteki durumunu "narkoza girmiş" bir kişiye benzeten Akar, "Artık narkozdan çıktık. Cin şişeden çıktı. Bu ilerleme devam edecek." dedi.

Türkiye'nin terör nedeniyle zaman, para ve çok can kaybettiğini anlatan Akar, "Allah'a çok şükür şimdi geldiğimiz noktada, bu terör belasından kurtulma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçmişte şehitlerimiz, geçmişte yaralılarımız, orada sadece asker değil, bütün vatandaşlarımız zarar gördü. Şimdi Türkiye, terör konusunda emin adımlarla ilerliyor. Devlet iradesini ortaya koydu. Komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Bazıları bir şekilde fitneyle, fesatla bunu biraz bulandırmaya çalışıyor. Bunlara itibar etmemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Türkiye- Almanya ilişkileri, yurt dışındaki Türk toplumunun karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Heyet, ayrıca diaspora politikaları, eğitim, kültür ve gençlik alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Öte yandan AK Parti heyeti, Almanya temasları kapsamında Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı olan Serap Güler, Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Armin Laschet, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Komisyonu Üyesi Milletvekili Paul Ziemiak, CDU Dış İlişkiler Sorumlusu Christian Kremer ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa'da yükselen aşırı sağ, Sudan'daki insani krizlerin sona erdirilmesi noktasında atılacak ortak adımlar ile Almanya'da yaşayan Türk toplumunun talep ve istekleri hususlarının ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
