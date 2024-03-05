AK Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Ak Parti Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) düzenlenen törenle açıldı.

Kevser Parkı yanında gerçekleştirilen açılışa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ile partililer katıldı.

Milletvekili Kırcalı, Havza'nın kendileri için önemli bir ilçe olduğunu belirterek, "Havza Karadeniz'in giriş kapısı. Bugüne kadar birçok hizmet alan ilçemizde daha yapılacak çok işimiz var. İnşallah yüksek bir oy oranı ile 31 Mart seçimlerinde emanetleri sahiplerine teslim edeceğiz. AK Parti belediyeciliği gönül belediyeciliğidir, sosyal belediyeciliktir. AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir. Adaylarımızı size sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan da hep birlikte Samsun için çalışacaklarını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri vizyonuyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Samsun'umuzu daha hızlı, daha güçlü, daha ileri taşımaya hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kesilen kurdele ile SKM açılışı gerçekleştirildi.