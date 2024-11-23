Üye Girişi
Haberler

AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Abdulbaki Akay Seçildi

AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Abdulbaki Akay Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Kadircan Şenkal'ın aday olmaması sonucu, Abdulbaki Akay oybirliğiyle başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Ak Parti Havza İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Abdulbaki Akay seçildi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Kadircan Şenkal yeniden aday olmadı.

Kongreye tak aday olarak katılan Abdulbaki Akay, kullanılan 220 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Umut Aydoğdu, Selçuk Bekdemir, Seyrullah Demir, Tarık Gültekin, Oğuzhan Yüksel, Umut Balcı, Sefa Kılıçalp, Niyazi Can Şenkal, Ahmet Yasin Yıldırım, Gülsüm Onur, Serkan Tunçay, Vedat Cansız, Harun Yahya Ünal ve Yasemin Balcı'dan oluştu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, hizmetlerinden ötürü eski gençlik kolları başkanı Şenkal'a plaket verdi.

Genel kurula Havza Belediye Başkanı İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi

 Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler

Polisle kalabalık arasında arbede çıktı

 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

Kayyum kararının ardından harekete geçtiler! 414 belediye başkanına çağrı
İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler

İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.