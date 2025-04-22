IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Havza İlçe Başkanlığı, 88. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıda Havza'nın ekonomik gelişimi ve üretim potansiyeli ön plana çıkarıldı. Katılımcıların talepleri ve önerileri dinlenildi.

Ak Parti Havza İlçe Başkanlığınca 88. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, göreve geldikleri günden bu yana aynı kararlılık ve inanç ile çalıştıklarını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza için hep birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Recep Kemal Certel, ise tüm imkanları ile Samsun için çalıştıklarını vurguladı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Başkan Mehmet Köse de ilçe danışma toplantılarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Toplantımız hayırlara vesile olsun. Samsun gelişiyor ve büyüyor. Havza'da aynı orantıda gelişmekte. Havza bölgenin ekonomi, üretim ve istihdam merkezi olacak." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcıların talepleri ve önerileri dinlendi.

Toplantıya, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları ile mahalle başkanları katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.