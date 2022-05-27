AK Parti Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Haberler

Ak Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 86. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Ak Parti'nin masa başında değil, her zaman sahada olduğunu söyledi.

Halktan kopuk bir siyaset anlayışını hiçbir zaman benimsemediklerini vurgulayan Yılmaz, "Son zamanlarda dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ülkemizde de ekonomi başta olmak üzere sıkıntılar yaşanmakta. Çözüm noktasında devletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir seferberlik anlayışıyla çalışmakta. Dünyada kartların yeniden dağıtıldığı bir ortamda 2023 seçimlerine gidiyoruz. Biz milletin Ak Parti'siyiz. AK Parti milletin dediğini yapan partidir. 20 yıldır girdiğimiz her seçimi kazandık. 2023 yılında da başarılı olacağız." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yaptıkları ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi vererek, "Havza'nın geleceği olan Havza OSB'de 10 fabrikanın temelini attık. Her bir fabrika bir cephe, birer kale. İnşallah kısa süre sonra kapalı sebze pazarımız için çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Başkan Ersan Aksu ise AK Parti olarak kendileri için istişarenin önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bölgede muhalefet partilerinden 2 milletvekili var. 2018'de Havza'da yüzde 70,6 oy aldık. 2023'te bunu en az 5 puan yukarı taşımanın gayretindeyiz." diye konuştu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da çok verimli bir çalışma süreci geçirdiklerini belirterek, teşkilat yapılarını daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yılmaz, Özdemir, Aksu ve Kayan, mahalle temsilcilerinin taleplerini dinledi.