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AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen Mürsel Mahallesi'ni Ziyaret Etti

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen Mürsel Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, kırsal mahalle ziyareti kapsamında Mürsel Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle muhtarı ve dernek başkanıyla bir araya geldi. Sorunlar ve talepler üzerinde istişarede bulunarak, çözüm için çaba gösterecekleri mesajını verdi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, kırsal mahalle ziyareti kapsamında Mürsel Mahallesi'ni ziyaret etti.

Pekşen ve beraberindekiler, Mürsel Mahallesi Muhtarı Gürhan Şahin, Mürsel Mahallesi Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Özkan Yılmaz ile mahalle sakinleri ile bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Pekşen, sorunların çözümü için çaba göstereceklerini belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana dediğimiz gibi, gece gündüz bana ulaşabilirsiniz. Bizlere iletmiş olduğunuz taleplerinizin takipçisi olacağız ve öncelik sırasına göre taleplerin karşılanması konusunda istişare halinde çalışacağız." dedi.

Şahin ise sorunlarını çözmek adına çalışma yürüttüklerin dile getirerek, "Sizlerin destekleri bizler için çok çok önemli. İnşallah sizlerin de desteği ile aşamayacağımız bir sorun yok." diye konuştu.

Yılmaz da mahallenin kalkınması adına dernek kurduklarını anlatarak, "Önceliğimiz halkımızın birliğini sağlamak ve bu birliktelikle mahallemize hizmet etmek. Halkımızın insani ihtiyaçlarının karşılanmasında bizlere destek olacak herkese kapımız da gönlümüz de her daim açık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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