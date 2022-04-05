AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, çiftçilerle bir araya geldi

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Amik Ovası'nda çiftçilerle bir araya geldi.

Yayman, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, AK Parti'nin üreten ve çalışan çiftçinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Barajlardaki doluluk oranlarına da değinen Yayman, şunları kaydetti:

"Kentimizdeki barajlarımız hızla doluyor. Tahtaköprü'de 175 milyon metreküp, Büyük Karaçay'da 54 milyon metreküp, ve Yarseli Barajı'nda 41 milyon metreküp su var. Suyun kıymetini bilmemiz gerekir, verimli kullanıp israf etmemeliyiz. Su petrolden değerlidir. Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesi çok stratejik bir karardı. Ova çiftçisinin son 3 yıldır yüzü güldü. Suyun gelmesiyle tarla fiyatları üç katına çıktı. Çiftçilerimizi daha çok üretmeye ve ekmeye davet ediyoruz. Onların talebi başımızın üstündedir."

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de çiftçilerin daima yanında olduklarını belirtti.