AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, partisinin olağanüstü kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığı binasında açıklama yapan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu belirten Kaya, partilerinin kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdığını ifade etti.

Ak Parti'nin siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcadığını, bugüne kadar birçok sınavdan geçtiğini ve tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlattığını vurgulayan Kaya, "Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır, 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreyle milletin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacaklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Böylelikle 'Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı' AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. Biz de Hakkari teşkilatı olarak çok sayıda özel araç ve uçakla 4. Olağanüstü Kongre'mize iştirak etmek üzere Hakkari'den hareket edeceğiz. Kongremizin ilimiz, teşkilatımız,ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklamanın ardından partiye katılan Doğanlı köyü muhtarı Musa Alkan ve 15 kişiye rozet takıldı.