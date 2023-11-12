AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, Belediye Halk Pazarı'nda incelemede bulundu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, yapımı tamamlanan Belediye Halk Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Kaya ve beraberindekiler, Mukaddes Akar Sokak'ta yapımı tamamlanan Belediye Halk Pazarında devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, gazetecilere, vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Belediye Halk Pazarının açılışının kısa sürede yapılacağını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Burada daha önce esnaflık yapan 18 kardeşimizin dükkanları kura ile geri kalanlar da açık artırma yoluyla hak sahiplerine teslim edilecek. Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ali Çelik'in talimatlarıyla Mukaddes Akar Sokak'ta devam eden imar çalışmaları kapsamında ışıklandırmalar yapılıyor. Altyapısı düzeltilerek temiz bir hale getirilecek sokakta, esnafımız işlerini daha rahat yapacak. Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır vatandaşımıza hizmet ediyor. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de hizmetler her geçen gün büyüyor. Teşkilat olarak samimi ve dürüst hizmetlerin peşinde koşmaya devam edeceğiz."