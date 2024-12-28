AK Parti Hakkari 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

Hakkari'de AK Parti 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı.

Gençlik Merkezi Spor Salonun düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kongrede yaptığı konuşmada, Hakkari'nin AK Parti kalesi olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Kaya, "Biriz, beraberiz, kardeşiz. Gittiğimiz her bakanlıktan elimiz dolu döndük. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde yatırımlara ilişkin taleplerimizi ilettik. Kent genelinde 11 spor tesisinin temeli atılacak. Bunların projesi hazır. Sağlıkta da güzel haberler devam edecek. Kent merkezi ve Yüksekova'da 100 yataklı hastanelerin inşaatlarına başlandı." dedi.

Yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Adliye binamızın ihalesi yapıldı. Eski valilik binasının olduğu yerde temeli atılacak. Yapılan yeni tüneller sayesinde bölgedeki ulaşım daha güvenli sağlanacak. Tünelin iki tarafında kalan köy bağlantı yolları için geçici çözüm geliştirildi. Tünelin çıkışında yeni kavşak yapılacak. Hakkari'de yapılacak baraj oldukça önem arz ediyor. Buna ilişkin proje ve çalışmalar devam ediyor. Yüksekova'da 6 bin hektarlık alanın suya kavuşması için yapılan çalışmaların son aşamasına gelindi."

AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanlığına Yusuf Rızgar Özdemir'in seçildiği kongreye, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Müküs ve Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci katıldı.