AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes'ten şehit eşine ziyaret

AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes, şehit Remzi Gilik'in eşini ziyaret etti.

Kafes, beraberindekilerle ziyarette bulunduğu şehit Remzi Gilik'in eşi Naile Gilik ile görüştü.

Ziyarette Gilik'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektup verildi.

Kafes, yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, ziyaretlerin devam edeceğimi kaydetti.

