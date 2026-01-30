Haberler

AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi toplantısı, İlçe Başkanı Ahmet Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda, üye sayısını 4.250'den 5.500'e çıkarma hedefi belirtildi. Toplantıya Mersin Milletvekilleri ve Gülnar Belediye Başkanı da katıldı.

Ak Parti Gülnar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ?toplantının teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Başkanı Adem Aldemir de ilçede 4 bin 250 olan üye sayısını 5 bin 500'e çıkartmak istediklerini söyledi.

Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu