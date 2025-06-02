AK Parti Gülnar İlçe Başkanından Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

AK Parti Gülnar İlçe Başkanından Kurban Bayramı Kutlama Mesajı
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AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Bayramların toplumun birlikteliğini güçlendirdiğini belirten Şahin, ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, bayramlarda paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti.

Bayramlarda toplumun birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekiştiğini kaydeden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban ibadetiyle gelen fedakarlık, yardımlaşma ve cömertlik ruhunu hayatımızın her anına yayarak, ihtiyaç sahibi komşularımızı, akrabalarımızı, yetim ve öksüzlerimizi unutmamalıyız. Onların yüzlerinde tebessüm olmak, bayram sevincini hep birlikte yaşamak hepimizin görevidir. Kurban Bayramı'nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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