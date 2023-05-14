Üye Girişi
Haberi Paylaş
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da oyunu kullandı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da oyunu kullandı Açıklaması

Güncel Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Amasra ilçesinde kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Amasra ilçesinde kullandı.

Amasra Kaleşah Ortaokulu'na gelen Tunç, 1008 numaralı sandıkta oy verdi.

Tunç, AA muhabirine, seçimlerin demokrasinin bayram günleri olduğunu söyleyerek sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi.

Yoğun seçim kampanyasının ardından vatandaşların sandık başına gittiğini belirten Tunç, "Bartın'ımız, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olur. Çıkacak sonuç inşallah ülkenin daha da güçlenmesine, doğru adımlarla yola devama vesile olur. Türkiye'nin, demokrasimizin daha güçlü olmasına ve kalkınmamızın daha güçlü şekilde sürmesine vesile olan bir seçim olsun." dedi.

Bartın Seçim Sonuçları
Bartın Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bartın Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

Yılmaz Tunç AK Parti Amasra Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title