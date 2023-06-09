AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Erdal Demirkol idaresindeki 40 ABN 026 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı.

Ünal Özdemir (53) idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaşa çarptı.

Otomobilde bulunan Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Uşak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

"Şu anda herhangi bir cerrahi müdahale düşünülmemekte"

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, AA muhabirine, hastanede hızlı şekilde yapılan tetkiklerin sonucunda Yenişehirlioğlu'nun bel bölgesindeki ikinci omurga seviyesinde bir çökme kırığı ile boyun bölgesinde de zorlanma ve buna bağlı ağrılarının olduğunu söyledi.

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun belirgin şekilde kesi, bir başka travma veya yaralanması olmadığını aktaran Okumuş, şöyle konuştu:

"Şu anda herhangi bir cerrahi müdahale düşünülmemekte. Bugün geç saatlerde yapacağımız tetkikler neticesinde de bundan sonraki sürece de karar vereceğiz. Milletvekilimizin genel durumu iyi ve şu anda istirahat ediyor. Tetkiklerin neticesinde bugün veya yarın milletvekilimizi taburcu etmeyi düşünüyoruz. Ancak uzun bir süre mutlak yatak istirahati ve ayağa kalkmaması gerekecek."

Oğlunun durumu da iyi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Bahadır Yenişehirlioğlu'nu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getirdi.

Yurdunuseven, "Kazadan gece haberdar olduk ve süreci takip ettik. Üniversite hastanemiz hemen ciddi şekilde gerekli tetkikleri yaptı. Kendisi şu anda dinleniyor ve yatarak bir tedavi söz konusu. Kazada yaralanan oğlunun da durumu iyi."dedi.

Yenişehirlioğlu'nun tedavisiyle ilgilenen AFSÜ Rektör Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Aslan ise bel bölgesindeki ikinci omurgasında bulunan kırık nedeniyle bir süre yatak istirahatiyle kırığın kaynamasını bekleyeceklerini ifade etti.