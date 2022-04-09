AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta mahalle sakinleriyle sahur yaptı Açıklaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "İnşallah Rabb'im bize bu ramazan ayında temizlenmeyi nasip etsin" dedi.

Ünal, merkez Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde Doğukent Camisi avlusunda düzenlenen programda, uzun zaman sonra vatandaşla sahur sofrasında bir arada olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Ramazanın bereketini oluşturanın ünsiyet, muhabbet, kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma olduğunu vurgulayan Ünal şunları kaydetti:

"Ramazanı bereketlendiren ve rahmet ayı yapan tam da budur. Bu sebeple tekrardan bizleri bu sofralarda bir araya getiren, ramazanın bereketini hissetmemizi sağlayan ve bizi ramazanın bereketinden mahrum etmeyen Allah'a hamdolsun. Bizi ramazana eriştirdiği gibi Rabb'im inşallah bayramına da eriştirsin. Tuttuğumuz oruçları Rabb'im kabul eylesin. Makbul oruçlar olarak inşallah oruçlarımız kabul olsun ama hepsinden önemlisi inşallah ramazan ayı bittiğinde temizlenmiş, arınmış ramazanın rahmetinden istifade etmiş kullardan olalım. Aynı zamanda ramazan biliyorsunuz mağfiret ayıdır. 11 ayın sultanı olması nedeniyle de biz ramazanın ikliminde temizleniriz. İnşallah Rabb'im bize bu ramazan ayında temizlenmeyi nasip etsin."

Ünal, "Birbirinize günahsız ağızla dua ediniz." buyuran Hazreti Peygamber'e sahabenin "Günahsız ağızla dua etmek nedir?" diye sorduğunu, Peygamber Efendimiz'in de "Müminin mümine ettiği dua günahsız ağızla yapılan duadır." buyurduğunu hatırlattı.

Sahur programına AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikuşubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ilgililer katıldı.