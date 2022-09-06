AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan cami ve türbe restorasyonu açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ezine ilçesindeki tarihi Ulu Cami, Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki tarihi Ulu Cami ve Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki Gazi Süleyman Paşa Türbesi ile vatan şairi Namık Kemal'in Kabristanı'nın restorasyonlarının yapılacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de yükselen her tarihi yapının bir emanet olduğunu belirtti. Çanakkale'deki tarihi değerlerin yeniden ayağa kalkması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba sarfettiklerini kaydetti. Restorasyonlarla ihalenin eylül ayı içerisinde yapılacağı bilgisini paylaşan Turan, "Ezine'mizde ve Karabiga'mızda bulunan ve adeta zamana meydan okuyan iki camimizin restorasyon çalışmaları, yatırım programına alınarak Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle onaylandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzce restorasyonları yapılacak. Ekim ayında ihalelerinin yapılması planlanıyor. İnşallah restorasyondan sonra her iki eser, tarihe tanıklık etmeye devam edecek. Ayrıca Gelibolu ilçemize bağlı Bolayır köyünde Rumeli Fatihimiz Gazi Süleyman Paşa Türbesi ile vatan şairimiz Namık Kemal'in Kabristanı'nın restorasyonu yapılacak. İhalelerinin 13 Eylül'de yapılması planlanıyor. Değerlerimize sahip çıkmayı bir görev biliyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile takip ettiğimiz bir konuydu" dedi.