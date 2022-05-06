AK Parti'li Turan: Türkiye kendi tercihiyle bir mülteci gündemi yaratmış değil

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şu ana kadar 500 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü belirterek, "Türkiye kendi tercihiyle beraber bir mülteci gündemi yaratmış değil. Tüm dünyadaki krizlerden Afganistan'dan Suriye'ye kadar, Ukrayna'dan başka yerlere kadar her tarafta bir göç var ve biz bu göçün merkezindeyiz" dedi.

Kentteki bir iş merkezinde, yeni iş yerlerinin açılışları, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Önümüzde şu an gündemimizde sorun olarak duran bir mülteci meselemiz var" diyen Turan, "Türkiye kendi tercihiyle beraber bir mülteci gündemi yaratmış değil. Tüm dünyadaki krizlerden Afganistan'dan Suriye'ye kadar, Ukrayna'dan başka yerlere kadar her tarafta bir göç var ve biz bu göçün merkezindeyiz. Biz ilgisiz bir yerdeyiz de bize mülteci geliyor falan değil. Güzergah burası. Ama Türkiye'nin sağduyusu, kadim devlet anlayışı, bu sorunları aşmaya yeter ve artar. Yeter ki istismara, oyuna imkan vermeyelim" dedi.

Yapılan duanın ardından katılımcılar kurdele keserek iş yerlerinin açılışlarını yaptılar.