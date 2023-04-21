AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazının ardından konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın hüzünle karşılandığını belirterek, "İnşallah bayramda köylerde ilk evlerimizi teslim edeceğiz ve bir yıl içinde vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuşmaları için...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın hüzünle karşılandığını belirterek, "İnşallah bayramda köylerde ilk evlerimizi teslim edeceğiz ve bir yıl içinde vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuşmaları için el birliğiyle çalışacağız." dedi.

Bayram namazını memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde oğulları Ömer ve Kerem Turan ile kılan Bülent Turan, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu özel günlerin, birliğin ve beraberliğin daha anlamlı olduğu, sevincin ve mutluluğun paylaşıldığı zamanlar olduğunu söyledi.

Birçok güzel hasleti, değerleri hatırlatan, bunları yaşatan ramazan ayını geride bırakmanın hüznü, diğer yandan bayrama erişmenin heyecanı içinde olduklarını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Bu yıl bayramı 'yüzyılın felaketi' olarak anılan depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatırası dolayısıyla hüzünle karşılıyoruz. Elbette bu büyük deprem, hatıralarımızdan uzun süre silinmeyecek. Böyle büyük bir afetin yaralarını en kısa sürede sarmak için çalışmalar devam ediyor. İnşallah bayramda köylerde ilk evlerimizi teslim edeceğiz ve bir yıl içinde vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuşmaları için el birliğiyle çalışacağız."

Bülent Turan, bayramda büyüklerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Büyüklere ziyarette bulunmanın, uzaktalarsa arayıp bayramlarını tebrik etmenin, dostlarla varsa kırgınlıklara son vermenin önemine işaret eden Turan, "Bayramlar paylaştıkça güzel. Bayram günleri birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadığımız yegane günlerdendir. Bu duygularla Çanakkaleli hemşehrilerimiz ve aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sevdiklerimizle mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmeyi Rabb'imizden niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin de bayram namazını Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kıldı.