AK Parti Grup Başkanvekili Turan, annesinin elini öperek Anneler Günü'nü kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oyunu kullandıktan sonra annesini evinde ziyaret ederek elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.

Turan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu kullandıktan sonra annesi Sebahat Turan'ın evine geçti.

Annesinin elini öperek gününü kutlayan Turan, yaptığı açıklamada, "Bugün hem seçim günü, Türkiye tarihinde, demokrasisinde özel bir gün ama aynı şekilde Anneler Günü çok kıymetli bir gün. Tüm annelerimizin, başta annem olmak üzere Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum, hepsine sağlık, afiyet diliyorum." dedi.