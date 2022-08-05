AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KOSB'yi ziyaret etti - Haberler

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KOSB'yi ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KOSB'yi ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

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Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

KOSB'den yapılan açıklamaya göre, Elitaş'a ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.

Elitaş, burada yaptığı konuşmada KOSB yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak "KOSB Türkiye'nin gurur kaynağı. Tek bir alanda kurulmuş ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesi. Sanayicilerimizin taleplerini bizlere ulaştırdığınızda bu talepleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. KOSB yönetimine yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Elitaş Mehmet Yalçın AK Parti Güncel Haberler

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