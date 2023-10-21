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AK Parti Grup Başkanvekili Güler, basın toplantısı düzenledi

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' halkında basın toplantısı düzenledi.